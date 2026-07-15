Геймдиректор The Blood of Dawnwalker рад задержке нового поколения консолей

Геймдиректор The Blood of Dawnwalker Конрад Томашкевич поделился мнением о том, что кризис на рынке комплектующих может привести к задержке выхода консолей нового поколения.

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По его словам, для разработчиков это даже полезно, поскольку в играх есть определённые функции, привязанные к конкретным консолям. А новые платформы становятся вызовом, поскольку их нужно изучать и создавать под них дополнительные сборки.

«Звучит просто, но нужно понимать, что есть группа тестировщиков, которые должны тестировать каждую платформу отдельно — не только это конкретное изменение, но и то, нет ли в игре блокировщиков, можно ли пройти её от начала до конца и так далее», — сказал Томашкевич.

Он добавил, что командам гораздо проще работать с платформами, которые существуют уже давно, потому что они знакомы студиям.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PS5, Xbox Series и PC. В российском Steam базовая версия обойдётся в 4999 рублей (и это без перевода на русский язык).

Ролёвка перенесёт игроков в средневековую Европу, заполненную вампирами и прочими мистическими тварями. Сюжет закрутится вокруг протагониста Коэна, у которого ночами просыпаются вампирские способности. Ему предстоит спасти семью всего за 30 дней и в процессе познать свои новые способности.