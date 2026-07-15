Увольнения разработчиков Black Flag Resynced привели к забастовке

Сотрудники Ubisoft Barcelona начали забастовку из-за решения руководства уволить 51 сотрудника.

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Аниматор Манелт Кот рассказал, что команда только закончила работу над Assassinʼs Creed Black Flag Resynced, а теперь все, кто трудился над подводными уровнями, рискуют потерять свои места.

В Ubisoft подтвердили, что знают о недовольстве сотрудников, однако проводят реструктуризацию в рамках масштабной программы сокращения расходов. Представители корпорации добавили, что якобы окончательного решения по возможным увольнениям пока нет.

«Мы привержены конструктивному диалогу с представителями сотрудников и поддержке сотрудников на протяжении всего этого периода», — сказали в Ubisoft.

Напомним, что 9 июля Ubisoft выпустила Assassinʼs Creed Black Flag Resynced. Она доступна на PS5, Xbox Series и PC. Пиковый онлайн новинки в Steam превзошёл показатели всех игр серии, а продажи уже превысили 2 миллиона копий. В свежем чарте Steam игра уступила только Counter-Strike 2.

В новом финансовом отчёте Ubisoft сама подчеркнула свою парадоксальность. Руководство компании заявило, что не хочет терять ценных сотрудников, но при этом не знает, как сокращать расходы, не увольняя десятки и сотни людей.