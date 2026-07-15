Future Games Show вернется на gamescom 2026 с тремя презентациями

В рамках выставки gamescom 2026 пройдёт сразу 3 презентации Future Games Show.

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Future Games Show at Gamescom — 26 августа; нас ждут мировые премьеры, эксклюзивные трейлеры, «дип-дайвы» с разработчиками и новые демки.

FGS Live From Gamescom — тоже 26 августа, пройдёт сразу после первой презентации. Организаторы обещают свежие трейлеры, новости и интервью.

FGS Best Of Gamescom — 30 августа; включает всё лучшее с выставки: «эксклюзивные экскурсии по стендам, интервью с разработчиками и обзор самых интересных анонсов».

Самая свежая презентация Future Games Show, напомним, состоялась в июне. А gamescom 2026 пройдёт в Кёльне с 26 по 30 августа (плюс традиционная церемония открытия с Джеффом Кили 25 августа). Своё участие уже подтвердила Nintendo.

Кроме того, в PC Gamer анонсировали возвращение презентации PC Gaming Show Tokyo Direct. Она пройдёт 20 сентября, в рамках Tokyo Game Show 2026.