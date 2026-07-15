Хоррор The Mound: Omen of Cthulhu не впечатлил журналистов

Сегодня состоится релиз хоррора The Mound: Omen of Cthulhu, и журналисты уже делятся своими мнениями об игре. Пока ей не удалось впечатлить рецензентов:

© The Mound: Omen of Cthulhu

Metacritic — 68 баллов из 100;

ОpenCritic — 73 балла, но только 40% рекомендаций.

«Обстановка и сюжет интригуют, но игра настолько зациклена на своей основной механике, что я не могу отделаться от мысли, что эту историю лучше было бы рассказать в виде книги или какого-то другого, менее интерактивного формата», — Gamereactor UK. «The Mound: Omen of Cthulhu — атмосферная и хорошо проработанная игра по мотивам мифов Ктулху, предлагающая увлекательный кооперативный режим, в который захотят погрузиться любители сложных задач», — CG Magazine.

IGN же в своём обзоре отмечает, что мрачная атмосфера The Mound: Omen of Cthulhu порой кажется чрезмерно гнетущей, а игровой процесс местами становится слишком однообразным. Ещё одним минусом является неравномерная сложность прохождения. Для некоторых новичков хоррор может показаться слишком трудным, а возможности отрегулировать сложность нет. Аналогичного мнения придержались и обзорщики из DayOne.

The Mound: Omen of Cthulhu выходит сегодня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series с текстовым переводом на русский язык. Главной геймплейной особенностью станет влияние окружения на разум персонажей и механика безумия. Каждое существо в джунглях отличается уникальным поведением и реагирует на определённые триггеры. Главная цель игроков — выжить.

Ранее стало известно, что геймеры заработали скидку в 20%, добавив игру в вишлисты свыше 800 тысяч раз.