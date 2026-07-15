Глен Скофилд уходит из игровой индустрии

Глен Скофилд, создатель The Callisto Protocol и творческий руководитель первой Dead Space, объявил об уходе из игровой индустрии. Он поблагодарил всех поклонников и коллег за поддержку на протяжении 35-летней карьеры.

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Свой путь в индустрии Скофилд начинал с позиции художника в Absolute Entertainment, а затем дорос до продюсера в Electrinic Arts, где принял участие в разработке игр по «Джеймсу Бонду» и «Властелину колец». Через какое-то время ему доверили создать собственную интеллектуальную собственность — так, в 2008 году родился культовый хоррор Dead Space.

В 2009 году Скофилд покинул EA и вместе с Майклом Кондри из Visceral Games основал Sledgehammer Games, которая стала частью Activision. Студия сначала занималась игрой Call of Duty от третьего лица о Вьетнаме, а затем перешла к разработке Call of Duty: Modern Warfare 3. После этого были Call of Duty: Advanced Warfare и Call of Duty: WWII.

В 2018 году Глен Скофилд покинул Sledgehammer Games, а в 2019 году основал Striking Distance под крылом Krafton и создал The Callisto Protocol. Продажи космического хоррора, который вышел в 2022 году, не оправдали ожиданий руководства.

Скофилд ушёл из Striking Distance в 2023 году. После этого он взялся за новый проект, о котором собирался рассказать ещё в 2024 году. Но, к сожалению, ему не удалось найти финансирование.