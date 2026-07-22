Почему технология DirectStorage так непопулярна в играх?

Каждые несколько лет мир ПК-гейминга сотрясается от очередной сенсационной технологии, которая на словах должна изменить мир… Но на практике революция так и не приходит. DirectStorage от Microsoft — как раз один из таких случаев. Портал howtogeek.com рассказал, как работает эта нишевая технология и почему она не стала более популярной.

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NVMe SSD невероятно быстры — они могут перемещать гигабайты данных каждую секунду. Но раньше, во времена, когда информация всегда хранилась на механических дисках с физической головкой чтения, Windows «подавала» играм нужные им файлы не самым оптимальным образом. Microsoft открыто признала, что стандарты в этом плане не менялись уже более 30 лет.

Однако современные игры больше не просят передавать им один гигантский файл. Они постоянно транслируют тысячи крошечных ассетов по мере того, как игрок перемещается по миру, что, в свою очередь, генерирует тонну маленьких запросов. Устаревшие алгоритмы хранения данных «давятся» от такой нагрузки, из-за чего излишек задач падает на CPU. К тому же, нужно помнить о декомпрессии: игровые файлы всегда сжимаются, чтобы установка занимала меньше места — но рано или поздно их приходится распаковывать. Обычно этим занимается процессор, который обрабатывает гигабайты данных, пока видеокарта просто ждет.

Технология DirectStorage была призвана решить все проблемы разом. Во-первых, она позволяет играм «общаться» с быстрым NVMe-накопителем, не перегружая операционную систему благодаря разбивке запросов на пакеты. Во-вторых, и именно эта фишка должна была стать главной, технология может взвалить обязанности по декомпрессии файлов на GPU вместо CPU.

Может, со стороны это звучит странно, но только если не вспомнить, что собой представляет GPU — тысячи маленьких ядер, которые феноменально хорошо выполняют мелкие репетативные задачи в параллели. Распаковка сжатых файлов — как раз такой тип задач. DirectStorage 1,1 привнесла формат компрессии GDeflate, разработанный NVIDIA; он рассчитан специально на распаковку в параллели — данные остаются сжатыми ровно до момента, пока не попадут в видеопамять. Процессор продолжает обрабатывать запросы, но не занимается самой тяжелой работой.

DirectStorage обладает рядом системных требований. Технология работает только на Windows 10 или 11 при наличии NVMe-накопителя, видеокарты, поддерживающей DirectX 12, и совместимой игры. Но если требования выполнены, то система включится автоматически.

DirectStorage изначально появилась на Xbox Series X и S, где она была частью чего-то, что Microsoft называла архитектурой Velocity. Другими компонентами системы были кастомный NVMe SSD на 1 ТБ, технология Sampler Feedback Streaming и, что важно, специализированный железный блок для декомпрессии файлов. Другими словами, на Xbox распаковка ассетов проходит на компонентах, которые созданы специально для этой цели, и больше ни для чего.

Но на ПК аналогичного чипа нет. Если GPU занят декомпрессией, то он тратит вычислительную мощность и энергию, которую можно было потратить на рендер кадров. Каждая сэкономленная секунда подгрузки вычитается из частоты кадров, и именно из-за этого DirectStorage не стала популярной на компьютерах.

Прошло четыре года с момента релиза DirectStorage, но немногие тайтлы поддерживают технологию. Первым стал Forspoken в 2023-м, затем, в том же году, подтянулись Ratchet & Clank: Rift Apart и Forza Motorsport. Horizon: Forbidden West вышла в 2024-м, а Marvel’s Spider-Man 2 присоединилась к списку в начале 2025 года. Многие другие игры, вроде Diablo IV, технически получают файлы для интеграции DirectStorage, но по факту не используют быструю распаковку данных.

А в играх, которые пытались использовать инновацию Microsoft, она не всегда работала гладко. Forspoken загружалась за секунды, что отлично, но тестирования показали, что скорость Gen5 SSD была ненамного выше, чем результаты обычного SATA-диска. В Ratchet & Clank ситуация была еще хуже; удаление двух DLL-файлов, связанных с DirectStorage, только повышало производительность. Ну а Horizon: Forbidden West поддерживала технологию номинально, но отказывалась ее использовать — разработчики открыто говорили, что декомпрессия через GPU вызывала проблемы с драйверами.

Потому-то другие студии и не стали даже рассматривать DirectStorage. Грамотная интеграция технологии требует кардинально иного подхода к запаковке, сжатию и поточной передачи каждого игрового файла. Для того, чтобы найти оптимальное решение, нужно потратить много инженерных ресурсов, а у разработчиков, даже крупных, все-таки ограниченные бюджеты.