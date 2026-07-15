Геймер добился через суд восстановления доступа к своему аккаунту и играм Xbox

Бразильский геймер Ordo_Liberal выиграл судебное дело против Microsoft. Суд обязал корпорацию восстановить его заблокированный аккаунт и всю цифровую коллекцию игр.

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Всё началось три месяца назад, когда кто-то получил несанкционированный доступ к учётной записи геймера. Microsoft заморозила аккаунт, заявив, мол, единственный выход из ситуации — навсегда его заблокировать. Ordo_Liberal подал иск против компании.

Суд встал на его сторону и постановил, что Microsoft обязана вернуть доступ к аккаунту в течение 15 дней. Если компания затянет, ей придётся платить штраф, около 30 долларов в день (но не более 300 долларов общей суммы). Кроме того, Microsoft должна выплатить самому геймеру примерно 400 долларов в качестве компенсации.