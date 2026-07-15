В Battlefield 6 добавят морские бои и новые карты

Разработчики Battlefield 6 опубликовали трейлер с новым игровым процессом четвёртого сезона, который выйдет уже 21 июля.

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В ролике показали новые тематические карты, в том числе ремейк культовой Wake Island из Battlefield 1942. Также в шутере появятся полноценные сражения на море, а арсенал и парк техники станут ещё шире.

При этом весь контент, показанный в видео, не выйдет в один день — он будет растянут на весь сезон. Например, Wake Island будет добавлен в Battlefield 6 в августе. Со стартом сезона в игре станет доступен новые боевой пропуск, оружие и техника.