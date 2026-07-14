Матч Vici Gaming на Esports World Cup 2026 по Dota 2 перенесли — он мог быть договорным

Организаторы Кубка мира по киберспорту — 2026 приняли решение перенести матч между китайской Vici Gaming и PTime из Южной Америки. Причиной стали сомнения в честном характере игры.

Запланированный матч PTime с Vici Gaming будет перенесён в качестве меры предосторожности после того, как была выявлена возможная проблема, связанная с честностью соревнования и передана на рассмотрение.

Как пишут инсайдеры, на букмекерских конторах нашли серию очень крупных ставок на данное событие. После этого организаторы Esports World Cup 2026 стали подозревать, что матч может быть договорным — одна из команд якобы планирует специально проиграть серию либо сделать нужное действие в игре, чтобы заработать деньги.