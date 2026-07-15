Эмулятор KytyPS5 научился запускать полноценные 3D-игры для PlayStation 5

Разработчик эмулятора KytyPS5 объявил о значительном прогрессе, так как новая версия программы научилась отображать графику в 3D-играх для PlayStation 5, включая GTA V, Quake II, PowerWash Simulator и Pac-Man World. Об этом сообщает VideoCardz.

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В актуальной сборке эмулятора GTA V уже загружается до главного меню и экрана настроек, тогда как Quake II запускается до игрового процесса. Кроме того, на странице проекта в GitHub опубликованы изображения, демонстрирующие работу PowerWash Simulator и Pac-Man World во время игры.

При этом автор проекта подчеркивает, что достигнутый результат пока не означает полноценную поддержку этих игр. Эмулятор все еще находится на раннем этапе разработки, а многие проекты остаются нестабильными или неиграбельными.

KytyPS5 представляет собой эмулятор PlayStation 5 для Windows. Помимо двухмерных игр, он постепенно получает поддержку проектов, созданных на Unreal Engine 4, Unreal Engine 5, Unity и собственных игровых движках. Основной задачей разработчика остается повышение совместимости и устранение ошибок запуска, тогда как производительность и точность эмуляции пока не являются приоритетом.

Версия 0.0.3 получила ряд технических улучшений, включая оптимизацию работы с виртуальной памятью, что позволило сократить время запуска игр. Также были добавлены новая система привязки шейдеров SRT, оптимизации AMPR, обновления Pthread, новые ABI для LibUlt, встроенная база совместимости и ряд исправлений, направленных на повышение стабильности и качества отображения графики.

Вместе с тем разработчик предупреждает, что часть игр в новой версии может работать хуже, чем в версии 0.0.2, которую пока рекомендуется использовать для более широкой совместимости. Кроме того, основное тестирование проводилось на видеокартах Nvidia, тогда как поддержка графических ускорителей AMD и Intel остается неполной.

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