Как будет выглядеть новая Fallout от Obsidian Entertainment?

В рамках масштабной реструктуризации Xbox было много плохих новостей, но появилась и одна хорошая. Если верить инсайдерам, следующей игрой серии Fallout вновь займется Obsidian — создательница Fallout: New Vegas, одной из лучших игр франшизы. Портал rockpapershotgun.com рассказал, в каком состоянии пребывает IP Fallout и как может выглядеть теоретическая New Vegas 2.

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Логично предположить, что новая Fallout вновь будет разворачиваться в сеттинге западного побережья США. Так Obsidian может продолжить переплетать лор первых двух частей серии, разработанных Interplay, со свежими фракциями и идеями. К тому же, так не возникло бы конфликтов с устоявшимся лором Bethesda, чьи Fallout всегда разворачивались на восточном побережье. Если сюжет будет проходить на западе, то разработчики смогут выбрать место действия, которое будет тонально отличаться от других номерных игр серии, которые, по большей части, предлагали бродить по серым и коричневым городам.

Если бы Obsidian делала следующую Fallout сразу после New Vegas или Fallout 4 (в качестве спин-оффа), то разумным шагом было бы расширение ролевых механик и системы фракций, которые сделали New Vegas культовой. Улучшенные технологии позволяют выстроить куда более динамичные, живые пустоши, а боевую систему можно было бы просто чуть-чуть отполировать — точно так же, как это сделала New Vegas по сравнению с Fallout 3. А вот в плане сюжета сценаристам пришлось бы разбираться, как события в Нью-Вегасе повлияли на другие регионы пост-апокалиптических Штатов.

По крайней мере, подобные планы выглядели резонными раньше. Но с момента релиза New Vegas прошло более 10 лет — расклад в игровой индустрии и конкретно в Bethesda сейчас совсем другой.

Хотя ММО-спинофф Fallout 76 смог реабилитироваться после проблемного запуска и расширил вселенную множеством новых лиц и событий, серия как таковая забуксовала, пока Bethesda работала над Starfield. Потом вышел сериал по мотивам Fallout — большой хит среди тех, кто очень соскучился по пустошам, несмотря на спорную адаптацию некоторых нюансов. Она аккуратно укладывается в приключения на западном побережье и даже предлагает свою интерпретацию Нью-Вегаса после событий игры Obsidian. Однако Bethesda настаивает на том, что любой следующий проект серии включит события сериала в канон.

Другими словами, большое, гибкое пространство, которое позволило бы Obsidian свободно выбрать события и временные рамки, уже перестало существовать. Но из ситуации есть выход — студия вполне может отправиться куда-нибудь еще в пределах Северной Америки. Хотя творческий директор New Vegas Джош Сойер говорил, что его не сильно волнует, как сериал повлиял на персонажей и фракции во вселенной Fallout. Он придерживается философии, что любую новую IP логично исследовать с максимально творческой точки зрения. А во вселенной Fallout еще достаточно много историй, которые можно рассказать, и достаточно социальных вопросов, которые можно поднять.

Если дизайнер приступит к новой Fallout, отталкиваясь от этих принципов, то, вероятно, проект уйдет как можно дальше от простого повтора любимых публикой элементов New Vegas. Может, игроки отправятся в Канаду или Мексику, чтобы взглянуть на радиоактивные пустоши, которые не так подвержены влиянию американской культуры.

Идеи Avowed и The Outer Worlds 2, предыдущих RPG Obsidian, могут разнообразить новую Fallout. Отказ от полноценного открытого мира, конечно, будет воспринят фанатами в штыки, но разделение игровой карты на самостоятельные биомы позволяет добиться более ярких, самобытных локаций. Тонально обе игры куда менее серьезные, чем New Vegas, хотя Obsidian стоит быть осторожной; излишек юмора может притупить способность сценария рассказывать драматичные истории и нагнетать напряжение.

Но, в то же время, они ближе к тому тону, что Bethesda и Amazon навязали Fallout за прошедшие 10 лет — фигурки Волт-боев в их продуктах встречаются чаще, чем длинные философские речи о медведях и быках. Конечно, в New Vegas тоже было много юмора, но под началом Bethesda серия все-таки начала им злоупотреблять. Avowed и The Outer World 2 тоже вполне укладываются в ее стандарты — New Vegas более прагматично уделяла внимание конфликту фракций, а не победе над всемирным злом.

А если копнуть чуть глубже, то можно заметить последний интересный момент — в обеих играх протагонисты руководили целыми группами; они не были одиночками, которых сопровождал один компаньон или питомец. Поскольку подобный подход сейчас в моде, есть вероятность, что и будущие Fallout сделают акцент на партийных механиках.