Представлен очень мощный компактный ноутбук-консоль с модульной батареей

Компания GPD представила компактный ноутбук-консоль WIN Max 3, который сочетает возможности мини-ПК, портативной игровой консоли и рабочего устройства. Главной особенностью новинки стало решение производителя отказаться от встроенного аккумулятора в пользу съемного блока питания, сообщает Videocardz.

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Аккумулятор GPD WIN Max 3 выполнен в виде отдельного модуля и может подключаться двумя способами. В первом случае он устанавливается непосредственно в корпус ноутбука через специальный отсек. В таком режиме устройство становится тяжелее и крупнее.

Второй способ рассчитан на игровой сценарий: батарея подключается с помощью кабеля через магнитный коннектор. Это позволяет держать устройство в руках как портативную консоль, не увеличивая габариты самого ноутбука.

Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено производительным процессором AMD Ryzen AI Max, который обычно используется в более крупных компьютерах. Вес базовой версии WIN Max 3 составляет 815 г, тогда как с установленным аккумулятором показатель увеличивается до 1220 г. Размеры устройства — 207х147х34 мм.

Помимо сменного аккумулятора, GPD предлагает еще один дополнительный модуль в виде внешней системы охлаждения с двумя вентиляторами. Она весит около 170 г и предназначена для пользователей, которым требуется максимальная производительность Ryzen AI Max при длительных нагрузках.

Ноутбук получил OLED-дисплей с разрешением 2400х1504 пикс. и частотой обновления до 165 Гц. В зависимости от конфигурации устройство может оснащаться от 32 до 128 ГБ оперативной памяти и SSD объемом от 512 ГБ до 4 ТБ. Среди прочего отмечается наличие разъема USB4, дополнительного слота для SSD и разъема Mini-SSD, что расширяет возможности модернизации устройства.

Стоимость и дата начала продаж GPD WIN Max 3 пока не раскрываются.

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