Dota против деменции: зачем пенсионерам популярные компьютерные игры

Елена Скаржинская в беседе с НСН призвала не изолировать пенсионеров от общего игрового пространства, тем самым мешая их социализации и коммуникативным навыкам. Неправильно создавать для пожилых людей отдельную игровую платформу, так как те же Counter‑Strike и Dota отлично тренируют реакцию и другие функции мозга у пенсионеров. Об этом НСН рассказала отечественный исследователь цифровых видов спорта Елена Скаржинская.

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В России разрабатывают первую отечественную игровую платформу, ориентированную на людей старшего возраста, пишут «Известия». Проект «Академия ясного ума», получивший поддержку Института развития интернета (ИРИ), объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других способностей. Платформа создается при участии специалистов в области геронтологии и при поддержке Минздрава России. Скаржинская сочла этот подход неправильным.

«Во всех этносах игры были социальной межпоколенческой коммуникацией. Мне кажется, было бы логичным с видеоиграми идти тем же путем, а не создавать отдельную платформу для пенсионеров. Мне кажется, это не соответствует приказу о традиционных ценностях. В России и других странах есть масса примеров, где пенсионеры участвуют в соревнованиях по киберспортивным дисциплинам. Даже большая часть интеллектуальных игр сейчас в цифровом формате. Соревновательный, командный формат тоже оказывает положительное влияние», - рассказала она.

При этом Скаржинская раскрыла, что две самые популярные спортивные игры в России являются отличной тренировкой когнитивных функций для пожилых людей. «Мне не нравится, что идёт вот это разделение для пенсионеров, тем более что современные пенсионеры — это всё‑таки советские люди, получившие хорошее образование, с хорошими когнитивными способностями. Так что пытаться создавать для них что‑то отдельное, упрощать их мышление, «когнитивку» — это профанация. У нас в России две самые популярные спортизированные видеоигры — это Counter‑Strike и Dota 2.

Первая является очень хорошей тренировкой простой реакции и коммуникации. Dota 2 — это совершенно другая игра: она требует более сложной реакции и действительно сложной когнитивной взаимосвязи», - рассказала она. Ранее IT-эксперт Даниил Аржаков заявил НСН, что видеоигры и работа в Excel или Word одинаково вредны, если речь идет о времени и отсутствии движения.