Thunderobot показала легкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070

На выставке BW2026 Thunderobot представила 16-дюймовый игровой ноутбук Zero Air 16 Racing Edition. Фишкой здесь выступает малый вес для своих возможностей.

© Ferra.ru

Устройство весит всего 1,64 килограмма. Такой «лёгкости» удалось добиться благодаря широкому использованию карбона. Даже вместе с блоком питания на 210 Вт общий вес для переноски составляет всего 2 килограмма.

В зависимости от комплектации, внутри может стоять процессор Intel Core Ultra 7 356H и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070.

© Thunderobot

Экран у ноутбука 2.5K с частотой обновления 240 Гц. Также есть антибликовое покрытие.

Из разъёмов присутствуют: USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Mini DisplayPort и сетевой порт RJ45. Есть и другие стандартные порты, но их полный список пока не раскрыт. Ёмкость аккумулятора тоже держат в секрете.