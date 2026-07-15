Thunderobot показала легкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070

Thunderobot показала лёгкий ноутбук Zero Air 16 Racing Edition с RTX 5070
На выставке BW2026 Thunderobot представила 16-дюймовый игровой ноутбук Zero Air 16 Racing Edition. Фишкой здесь выступает малый вес для своих возможностей.
Устройство весит всего 1,64 килограмма. Такой «лёгкости» удалось добиться благодаря широкому использованию карбона. Даже вместе с блоком питания на 210 Вт общий вес для переноски составляет всего 2 килограмма.
В зависимости от комплектации, внутри может стоять процессор Intel Core Ultra 7 356H и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070.
Экран у ноутбука 2.5K с частотой обновления 240 Гц. Также есть антибликовое покрытие.
Из разъёмов присутствуют: USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Mini DisplayPort и сетевой порт RJ45. Есть и другие стандартные порты, но их полный список пока не раскрыт. Ёмкость аккумулятора тоже держат в секрете.