Названа дата выхода ретрошутера Agent 64: Spies Never Die

Игра Agent 64: Spies Never Die выйдет на ПК (Steam) 11 августа 2026 года.

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Разработчик Replicant D6 объявил дату релиза и одновременно представил новый трейлер, приуроченный к скорому запуску проекта.

Игра представляет собой шутер от первого лица, вдохновленный консольными боевиками эпохи Nintendo 64, прежде всего GoldenEye 007 и Perfect Dark. В сюжетном режиме игрокам предстоит взять на себя роль секретного агента Джона Уолтера. Кампания включает 14 заданий с различными целями - от взлома терминалов и спасения заложников до поиска секретных документов.

Полностью пройти сюжет можно как в одиночку, так и в кооперативном режиме. Также заявлены локальный мультиплеер с разделением экрана и сетевые PvP-матчи.

Впервые игру представили в 2022 году. С тех пор разработчик регулярно выпускал обновления и демонстрационные версии, а теперь объявил дату полноценного релиза.