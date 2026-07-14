Трой Бейкер заявил, что с радостью вернется к роли Джоэла

Звезда серии The Last of Us Трой Бейкер заявил, что с радостью вернётся к роли Джоэла, если Naughty Dog придумает, как вернуть персонажа.

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«Если Нил решит, что я ему нужен, то я уже научился его слушать, потому что он действительно умный. Есть такая красивая история о том, что произошло между Томми и Джоэлом, и она существует уже 20 лет. У вас есть столько прекрасных преданий на выбор. Я думаю, это отличная основа для сюжета», — сказал Бейкер.

Он добавил, что Naughty Dog вместо приквела может запустить совершенно новую историю во вселенной The Last of Us. В любом случае Бейкер уверен, что результат будет отличным.

Ранее сообщалось, что мультяшный шутер Mouse: P.I. for Hire, в озвучке которого Бейкер принимал участие, разошёлся тиражом в миллион копий. Ну, а сам актёр ранее говорил, что ИИ никогда не сможет заменить творческие профессии.