Nintendo может скоро заняться производством Switch 2 с OLED-дисплеем

Как сообщает ZDNET Korea, в Nintendo уже рассматривают возможность расширения линейки Switch 2 за счёт новой модели с OLED-дисплеем.

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Один источник издания утверждает, что производство может начаться в конце этого года — с переходом на массовое к концу 2027 или началу 2028 года.

Другой источник предупреждает, что Nintendo ещё не приняла окончательное решение из-за вопроса стоимости. Сейчас компания якобы пытается понять, оправдает ли улучшенное качество изображения повышение цены для потребителей в текущих условиях.

Если Nitendo решит заняться производством новой модели Switch 2, одним из ведущих поставщиков OLED-дисплеев, как ожидается, станет Samsung.

Напомним, что Nintendo Switch 2 официально станет дороже в этом году (в Японии уже). Общий тираж гибридной консоли превышает 19,86 млн устройств.