Грядущий процессор Apple получит поддержку до 1,5 ТБ ОЗУ

Марк Гурман поделился подробностями о будущих процессорах Apple. По его данным, флагманский M7 Ultra, что выйдет в 2028 году, сможет работать с до 1,5 терабайт оперативной памяти.

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Гурман подчёркивает, что Apple пока не решила, будет ли выпускать устройства с таким объёмом памяти. Всё зависит от «ситуации на рынке» и «доступности самих чипов памяти». В этом году компания уже пошла на сокращение. В модели Mac Studio с процессором M3 Ultra исчезла версия с 512 ГБ памяти, а затем и с 256 ГБ. Сейчас максимум для этой модели составляет 96 ГБ.

В этом году можно ждать M6, но только в базовой версии. Это связано с тем, что Apple хочет быстрее представить улучшенный нейропроцессор для ИИ, который появится в следующем поколении M7. Обычная версия M7 выйдет в первой половине 2026 года, затем появятся Pro и Max, а Ultra-версия в 2028-м.