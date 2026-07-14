Роумер команды по Mobile Legends — о том, как подходит к женскому чемпионату мира

Роумер лучшей российской команды по Mobile Legends — о том, как подходит к женскому чемпионату мира.

© Чемпионат.com

С 14 по 18 июля на Кубке мира по киберспорту в Париже пройдёт женский турнир по Mobile Legends: Bang Bang. Сильнейшие женские команды разыграют чемпионский титул и солидный призовой фонд в $ 500 тыс., а Россию представит Geltek Cyber Team с опытной Софьей KUWEJO Коршуновой.

Перед стартом турнира «Чемпионат» пообщался с нашим роумером — Софья рассказала о победе в квалификационном турнире Lady MVP Season 10 и подготовке к главному турниру года, а также о развитии соревнований среди девушек в MLBB.

— Привет! Рад поздравить тебя с победой на Lady MVP S10 и выходом на MWI. Расскажи, как это было: как удалось обойти прошлых лидеров региона из Virtus.pro и дожать в финале Aurora?

— Привет, спасибо большое! Если честно, мы должны были обойти нынешний состав Virtus.pro ещё в девятом сезоне Lady MVP. Незадолго до него проходил женский турнир Ice Tears, который мы выиграли без особых проблем, а Rising Rage тогда заняла второе место.

На самом Lady MVP S9 у нас тоже всё складывалось хорошо: мы дошли до финала по верхней сетке, обыграли RR в плей-офф, но перед решающим матчем расслабились и в итоге заняли второе место.

В 10-м сезоне похожая история произошла уже с Aurora. При счёте 3:1 мы снова расслабились и фактически отдали свою игру, хотя должны были спокойно закрывать серию 4:1. Когда счёт стал 3:3, мы наконец поняли, что происходит что-то не то, собрались и всё-таки довели финал до победы.

— Да, финальная серия вышла особенно нервной. Как всё-таки удалось собраться на последнюю игру? Что обсуждали и говорили друг другу в паузе при счёте 3:3?

— Всё началось ещё при 3:1. В этот момент у нас начался полный флуд в голосовом чате. Мы играли уже не как команда, которая борется за путёвку на MWI, а как друзья, которые просто собрались поиграть в рейтинге.

Когда счёт стал 3:3, мы резко замолчали и осознали, что если сейчас не соберёмся, то просто никуда не пройдём. После этого начали играть намного аккуратнее и дисциплинированнее.

Во время самой паузы мы, кстати, ничего не обсуждали. Её взяла Aurora, а по регламенту во время пауз разговаривать нельзя. Поэтому мы просто сидели, смотрели друг на друга и старались не начать снова смеяться.

— Насколько прошедший турнир понравился тебе с точки зрения меты? То, как сейчас протекает игра для роумера, какие герои используются — как это сочетается с твоими стилем и предпочтениями в игре?

— Мне нравятся агрессивные роумеры, которые могут создавать пространство для команды. Это Чу, Халид, Хильда, Франко, Марсель. А вот на Хилосе, Гроке и Белерике играть не люблю. Эти герои во многом завязаны на ультимейтах, и их кулдаун занимает слишком много времени.

— Если говорить о мете героев: кого хотелось бы выделить в целом и тебе лично? Может, есть любимые персонажи, усиления которых хотелось бы увидеть в MLBB в будущем?

— Если выделять кого-то отдельно, то это Марсель, Хильда и Чу. Сейчас они очень сильны, и мне действительно нравится на них играть. А из любимых героев — хотелось бы увидеть усиления для Ангелы, Рафаэль и Селены. Это персонажи, которые мне нравятся уже давно.

— Тебя уже можно назвать ветераном Lady MVP: ты играла практически во всех сезонах турнира. Сильно ли изменились турнир и сообщество за эти три года?

— Да, я участвовала во всех 10 сезонах Lady MVP. И не могу не отметить, что сам турнир стал заметно лучше: вырос призовой фонд, улучшились проверки, организаторы стали намного быстрее и качественнее решать проблемы команд.

А вот комьюнити MLBB, если честно, особо не изменилось. Думаю, отношение к девушкам в игре осталось примерно таким же — парни всё ещё любят нас хейтить. При этом выросла конкуренция, и это очень хорошо. Если бы она не росла, это означало бы, что женская сцена стоит на месте. А так мы хоть постепенно, но всё-таки двигаемся.

— Расскажи немного о клубе. Как появился вариант с Geltek Cyber Team и что хотелось бы выделить в работе с организацией?

— На нас вышли через нашего голдлейнера Tokio. Сначала мы даже не поверили, потому что условия для женского состава выглядели слишком хорошими. Уже после подписания убедились, что всё это реально.

У нас отличные условия: высокая зарплата — даже выше, чем у некоторых мужских составов. Нам пригласили двух сильных тренеров — Osprey и Selfdestruct. Перед турниром организовали комфортный буткемп и сняли дом на целый год, где мы продолжим тренироваться и после MWI.

Перед чемпионатом мира организация также помогает нам с визами, а это оказалось очень важным вопросом, потому что попасть в Париж не так просто, как может показаться. На самом деле, хорошего можно рассказать ещё много — но это, пожалуй, самые важные вещи.

— Насколько я понимаю, ты уже могла сыграть на MWI в 2024 году в составе VSG. Если не секрет, что тогда не сложилось?

— История получилась довольно неприятной. После успешного прохождения квалификации внутри команды и вокруг неё начались организационные проблемы. Были обещания по контрактам, буткемпу и подготовке к турниру, которые в итоге так и не были выполнены.

Затем возникли сложности с составом и документами, начались разговоры о заменах и приглашении других игроков. В какой-то момент ситуация дошла до того, что часть основного состава, включая меня, могла лишиться места на турнире. В итоге решения были приняты без нашего согласия, и мы с Tokio так и не поехали представлять регион на MWI, хотя участвовали в пути команды к этому результату.

Это была очень неприятная история, но со временем большинство конфликтов осталось в прошлом. Сейчас я предпочитаю смотреть вперёд и концентрироваться на выступлении с Geltek Cyber Team.

— На твой взгляд, насколько в Париже может сказаться то, что у вас не так много международного опыта? Чего ты сама ожидаешь от матчей с командами из других регионов?

— Конечно, нехватка международного опыта — это всегда проблема, но после приезда в Париж у нас будет время адаптироваться и подготовиться к мете других регионов. Главными соперниками я считаю команды с Филиппин, из Индонезии и Малайзии.

Мы будем много смотреть их игры, разбирать стратегии и готовиться к встречам. Если хорошо проведём эту подготовку, то сможем показать серьёзную игру с сильнейшими регионами и претендовать на победу в финале.

— Расскажи о своих ожиданиях от MWI в целом. Есть ли какие-то конкретные цели?

— Для меня главное — показать хорошую игру, не подвести наш регион и достойно представить его на международной сцене. Если говорить о результате, то минимальная цель — пройти в полуфинал и попасть в топ-4 MWI.

— Спасибо за интервью! Если есть желание, в конце можно передать приветы или пожелать что-то фанатам.

— Передаю привет всем, кто с самого начала верил в нашу победу и поддерживал Geltek Cyber Team. Будем стараться оправдать ваши ожидания и показать свой максимум на MWI!