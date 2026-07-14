RTX 5090 сгорела спустя пару минут в Assassin's Creed

Пользователь форума Reddit под ником CurrentlyPooping рассказал о выходе из строя флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 из-за новой части Assassin's Creed. Об этом сообщает iXBT.

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По словам CurrentlyPooping, спустя несколько минут после запуска игры Assassin's Creed Black Flag Resynced из системного блока раздался хлопок, после чего послышалось потрескивание, появился дым, а компьютер автоматически отключился.

После разборки выяснилось, что повреждения получила видеокарта Zotac GeForce RTX 5090. Следы сильного нагрева обнаружились в области разъема PCI Express, тогда как силовой разъем питания, который ранее неоднократно становился причиной подобных инцидентов, остался полностью исправен.

Точная причина поломки пока неизвестна. По одной из обсуждаемых версий, повреждение могло быть вызвано микротрещинами в печатной плате, возникшими из-за длительного провисания видеокарты под собственным весом. Учитывая крупные размеры и высокую массу GeForce RTX 5090, такая гипотеза выглядит правдоподобной, хотя ее пока не подтверждали ни производитель, ни независимые специалисты.

Эксперты в комментариях также отметили, что видеокартой пользовались около года. За это время постоянная нагрузка на слот PCIe могла привести к деформации текстолита и последующему повреждению компонентов.

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