Пожилые станут геймерами: уникальную платформу создают в России

Игры помогут поддерживать функции организма, сообщает ИА DEITA.RU.

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В России ведется работа над созданием первой отечественной игровой платформы, разработанной специально для пожилых людей. Инициатива под названием "Академия ясного ума" будет включать в себя комплекс мини-игр, направленных на улучшение памяти, концентрации и других умственных функций.

Проект создается при содействии экспертов по геронтологии и при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Первоначально игровые элементы будут доступны в соцсетях.

Инициатива позиционируется не просто как развлекательный ресурс, а как цифровой инструмент для систематической тренировки умственных способностей. Она будет включать в себя разнообразные мини-игры, разработанные для развития памяти, внимания, скорости обработки информации, пространственного мышления и логических навыков.

Игровые элементы призваны не только приносить удовольствие, но и способствовать поддержанию когнитивной активности. В процессе разработки были изучены международные аналоги подобных проектов.

Концепцию проекта одобрили в Министерстве здравоохранения России. Кабмин признает важность создания цифровых игр для поддержания когнитивных функций и предотвращения возрастных изменений. Об этом сообщают "Известия".