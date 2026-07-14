Лантратова выступила за контроль смысла в видеоиграх вместо запрета

Видеоигры в России не нужно запрещать полностью, важно только контролировать транслируемые в них смыслы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург 13 июля, передает ТАСС.

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По ее словам, в интернете появился фейк, в котором утверждается, что она якобы выступает за полный запрет видеоигр.

«Ни в коем случае, я не выступаю за запрет видеоигр… есть очень много ценностных игр, я всегда поддерживала отечественных производителей», — сказала омбудсмен.

По словам Лантратовой, говоря о запретах, она имела в виду игры, в которых может быть, в частности, миссия с расстрелом в учебных заведениях.

«Но ведь, погружаясь в такую игру, кто-то может подумать, что это нормально», — сказала она.

Ранее в декабре 2025 года Яна Лантратова, которая тогда была депутатом Госдумы и занимала должность председателя Комитета палаты парламента по развитию гражданского общества, написала в авторской колонке для «Парламентской газеты» «Деструктивный контент как скрытая угроза — уроки трагедии в Одинцове», что в России нужно ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу детского контента, в том числе видеоигр. По ее словам, сегодня в стране нет инструментов психолого-педагогического контроля за таким контентом ни в интернете, ни в видеоиграх.