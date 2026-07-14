Thorin назвал предстоящий сезон BC.Game решающим для карьеры s1mple

Аналитик Дункан Thorin Шилдс высказался о будущем Александра s1mple Костылева в Counter-Strike 2. По его мнению, сезон в BC.Game станет определяющим для легендарного снайпера.

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Thorin считает, что s1mple никогда не был полностью вовлечён в CS 2 так, как в период доминирования в CS:GO. Нестабильность составов и неопределённость будущего служили объяснением, однако после подписания Аюша mzinho Батболда и Азбаяра Senzu Мунхболда из The MongolZ эти аргументы теряют силу.

Если он не покажет себя в этом сезоне, то не беспокойтесь об этом. Возможно, он просто старый легендарный игрок, который никогда не заботился о CS 2, или у него никогда не было подходящей команды, или правильного настроя.

Также аналитик обратил внимание на тенденцию: Костылев повышает уровень игры с топ-командами вроде Vitality, но менее стабилен на ранних стадиях матчей со слабыми соперников. По мнению Thorin, это указывает на проблему с мотивацией, а не с формой.