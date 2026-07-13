Как фармить древесину и металл в Assassin's Creed Black Flag Resynced — гайд
В ремейке Assassin’s Creed: Black Flag немалая часть геймплея завязана на прокачку «Галки» и расширение флота протагониста, но для этого необходимы ресурсы — чаще всего, древесина и металл. Портал gamerant.com рассказал, как эффективно фармить их на разных стадиях прохождения.
На ранних стадиях игры главным приоритетом должен быть захват фортом, разбросанных по Карибским островам. Крепости, защищенные менее чем пятью башнями, не должны создавать проблем — по крайней мере, если не дать им вызвать подмогу.
Если вы заплывете на территорию форта и заметите, что несколько кораблей стали враждебными одновременно, не стоит навязывать бой. Лучше покинуть ограниченную территорию и выманить противника обстрелом из мортиры. Потопив корабли защитников, можно спокойно подобраться к форту, не беспокоясь об атаках с флангов.
Каждый захваченный форт приносит достаточно большой объем древесины и металла, что делает рейды одним из лучших источников ресурсов на первых порах. К тому же, каждый захваченный флот открывает новые флотские миссии в своем регионе, что позволяет отправлять корабли на экспедиции для получения дополнительных наград.
Помните о подзорной трубе! Перед тем, как ввязываться в бои со случайными кораблями, рассмотрите их в трубу и обратите внимание на то, какой груз он перевозит. Если в трюме есть древесина и металл, то лучше взять его на абордаж, чем проходить мимо.
Еще один неожиданно хороший метод фарма — намеренное повышение уровня розыска. Обычно корабли охотников за головами скорее раздражают, особенно если игрок занимается чем-то другим. Однако эти корабли часто перевозят большие объемы металла и древесины. Возьмите их на абордаж, обчистите грузовой трюм и совершите быстрое перемещение в другую точку — игра тут же отправит за вами следующую группу кораблей.
Ближе к концу сюжета ваш флот уже будет достаточно сильным, чтобы захватывать форты высоких уровней без проблем. Они по-прежнему будут приносить ресурсы, но их не хватит, чтобы сделать рейды выгодным методом фарма.
Куда более эффективный путь — охота на военные корабли. Они самые большие в игре, и зачастую поединок даже с одним будет сложным, но они также являются одним из лучших источников металла и древесины. По возможности желательно избегать нападения на крупные корабли, следующие в сопровождении мелких.