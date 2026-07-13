Как фармить древесину и металл в Assassin's Creed Black Flag Resynced — гайд

В ремейке Assassin’s Creed: Black Flag немалая часть геймплея завязана на прокачку «Галки» и расширение флота протагониста, но для этого необходимы ресурсы — чаще всего, древесина и металл. Портал gamerant.com рассказал, как эффективно фармить их на разных стадиях прохождения.

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На ранних стадиях игры главным приоритетом должен быть захват фортом, разбросанных по Карибским островам. Крепости, защищенные менее чем пятью башнями, не должны создавать проблем — по крайней мере, если не дать им вызвать подмогу.

Если вы заплывете на территорию форта и заметите, что несколько кораблей стали враждебными одновременно, не стоит навязывать бой. Лучше покинуть ограниченную территорию и выманить противника обстрелом из мортиры. Потопив корабли защитников, можно спокойно подобраться к форту, не беспокоясь об атаках с флангов.

Каждый захваченный форт приносит достаточно большой объем древесины и металла, что делает рейды одним из лучших источников ресурсов на первых порах. К тому же, каждый захваченный флот открывает новые флотские миссии в своем регионе, что позволяет отправлять корабли на экспедиции для получения дополнительных наград.

Помните о подзорной трубе! Перед тем, как ввязываться в бои со случайными кораблями, рассмотрите их в трубу и обратите внимание на то, какой груз он перевозит. Если в трюме есть древесина и металл, то лучше взять его на абордаж, чем проходить мимо.

Еще один неожиданно хороший метод фарма — намеренное повышение уровня розыска. Обычно корабли охотников за головами скорее раздражают, особенно если игрок занимается чем-то другим. Однако эти корабли часто перевозят большие объемы металла и древесины. Возьмите их на абордаж, обчистите грузовой трюм и совершите быстрое перемещение в другую точку — игра тут же отправит за вами следующую группу кораблей.

Ближе к концу сюжета ваш флот уже будет достаточно сильным, чтобы захватывать форты высоких уровней без проблем. Они по-прежнему будут приносить ресурсы, но их не хватит, чтобы сделать рейды выгодным методом фарма.

Куда более эффективный путь — охота на военные корабли. Они самые большие в игре, и зачастую поединок даже с одним будет сложным, но они также являются одним из лучших источников металла и древесины. По возможности желательно избегать нападения на крупные корабли, следующие в сопровождении мелких.