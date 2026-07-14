Valve повысит тепловой порог Steam Machine до 100 градусов

Valve готовит обновление BIOS для Steam Machine, которое изменит алгоритм работы системы индикации перегрева. Так компания рассчитывает устранить ситуацию, при которой устройство сигнализирует о высокой температуре раньше, чем действительно возникает риск снижения производительности, сообщает Videocardz.

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Сейчас красная световая полоса на передней панели Steam Machine появляется при достижении процессором температуры 95 градусов Цельсия, а графическим процессором — 90.

При этом включение индикации не означает начало троттлинга: как подтвердили в службе технической поддержки Valve, автоматическое снижение частот происходит только после достижения температуры 100 градусов одним из ключевых компонентов.

После выхода обновления BIOS красная индикация будет срабатывать лишь при достижении порога в 100 градусов для CPU или GPU. Это должно привести визуальные предупреждения в соответствие с реальными тепловыми ограничениями устройства и снизить число ложных уведомлений у пользователей.

В Valve отметили, что проблема известна компании давно. Поводом для ее публичного обсуждения стала публикация одного из пользователей Reddit, который сообщил о появлении предупреждения при температуре графического процессора около 91 градусов Цельсия.

Анализ, проведенный инженерами компании, показал, что алгоритм учитывал показания локального температурного датчика, не являющегося основным для оценки теплового состояния системы. Именно эта особенность и приводила к преждевременному срабатыванию световой индикации.

Ранее решение Sony отказаться от физических игр вызвало претензии мексиканских властей.