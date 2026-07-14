Lenovo анонсировала портативную консоль Legion C700

Lenovo, судя по последним шагам компании, пересматривает свое видение рынка портативных игровых устройств. После того как в ряде стран были прекращены продажи доступной консоли Legion G02, производитель представил тизер новой модели – Legion C700. По имеющейся информации, новинка будет ориентирована прежде всего на облачные игровые сервисы.

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На платформе Weibo Lenovo подтвердила разработку устройства и сообщила, что его полноценная презентация состоится уже в августе. Большинство технических подробностей пока не раскрывается, однако опубликованный тизер позволяет сделать первые выводы. На изображении отчетливо заметен логотип Tencent START – облачной игровой платформы Tencent, что прямо указывает на ключевую концепцию будущей консоли. Внешне Legion C700 напоминает представителей семейства Legion Go.

Устройство получило смещенное расположение аналоговых стиков, привычную компоновку кнопок управления, дополнительные клавиши на задней панели и фирменное белое оформление корпуса. Экран демонстрирует интерфейс с подборкой игровых плиток, что еще сильнее подчеркивает ориентацию устройства на потоковый запуск игр без необходимости использовать мощное встроенное «железо».

Для поклонников бренда подобная идея не станет неожиданностью. Несколько лет назад Lenovo уже пыталась выйти на рынок облачного гейминга с проектом Legion Play – портативной Android-консолью, создававшейся при поддержке Tencent. Несмотря на многочисленные утечки, демонстрация прототипов и высокий интерес аудитории, устройство так и не добралось до массового производства. Теперь Legion C700 вполне может стать новым воплощением той же концепции.

На сегодняшний день компания не раскрывает сведения о технической платформе, ёмкости аккумулятора, стоимости новинки и планах по ее выходу за пределами китайского рынка. Тем не менее официальный анонс, намеченный на август, должен прояснить все ключевые вопросы и показать, сможет ли Lenovo успешно закрепиться в сегменте портативных устройств для облачного гейминга.