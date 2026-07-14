Разработчики Total War: Warhammer 40,000 показали 6-минутный геймплейный ролик

Создатели предстоящей игры Total War: Warhammer 40,000 опубликовали новый геймплейный ролик, который демонстировали на выставке в Китае.

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Видео содержит сцены одного из сюжетных сражений с большим количеством юнитов — игроки заметили, что создателям игры ещё придётся поработать над оптимизацией.

События новой Total War развернутся в фантастической вселенной Warhammer 40,000. В отличие от уже вышедшей трилогии Warhammer, местом действия стратегии станет далёкое будущее. Авторы обещают воплотить в игре основные особенности серии: масштабные бои, глубокий геймплей на глобальной карте и другие фишки серии.

Точная дата выхода пока неизвестна.