Решение Sony отказаться от дисков вызвало претензии мексиканских властей

Решение Sony прекратить выпуск игр для PlayStation 5 на дисках с января 2028 года может стать предметом антимонопольного разбирательства в Мексике. Местные парламентарии считают, что переход компании исключительно на цифровую дистрибуцию может ограничить конкуренцию и негативно сказаться как на пользователях, так и на участниках игрового рынка, сообщает LevelUp.

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С инициативой обратиться в Национальную антимонопольную комиссию Мексики выступили депутат Ираис Рейес и сенатор Луис Дональдо Колосио. По их мнению, отказ от физических копий фактически оставит Sony единственным каналом распространения игр для PlayStation, что усилит контроль компании над экосистемой и условиями продажи контента.

Авторы обращения также указывают на возможные последствия для регионов с медленным интернетом, где загрузка цифровых версий игр может оказаться затруднительной. Кроме того, решение Sony способно негативно повлиять на розничных продавцов, занимающихся реализацией физических копий.

По мнению законодателей, изменения затронут и разработчиков. Если единственным способом распространения игр станет PlayStation Store, студии окажутся еще сильнее зависимыми от коммерческих условий Sony, что может сказаться на размере их доходов и гибкости дистрибуции.

Отдельную обеспокоенность вызывает судьба вторичного рынка и сервисов проката игр. Парламентарии считают, что отказ от физических носителей фактически лишит пользователей привычного права распоряжаться приобретенными копиями, поскольку доступ к играм будет предоставляться исключительно в рамках лицензии, условия которой определяет сама Sony.

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