NVIDIA готовит GeForce RTX 5090 SE с 32 ГБ памяти за $1500

NVIDIA, по слухам, готовит новую видеокарту GeForce RTX 5090 SE. Она займёт промежуточное положение между RTX 5080 и RTX 5090 и может стать заменой отменённой RTX 5080 Ti. Официально компания разработку пока не подтверждала.

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Характеристики GeForce RTX 5090 SE

В основе видеокарты будет использоваться урезанная версия флагманского графического процессора GB202 на архитектуре Blackwell. Новинке приписывают 14 080 ядер CUDA. Это примерно на треть меньше, чем у обычной RTX 5090, которая получила 21 760 ядер CUDA.

При этом объём памяти останется флагманским. RTX 5090 SE должна получить 32 ГБ GDDR7 с 384-битной шиной. Также упоминаются 110 потоковых мультипроцессоров, 110 RT-ядер, 440 тензорных ядер и 440 текстурных блоков. Количество блоков растеризации пока неизвестно, но источники называют 144 ROP.

Энергопотребление видеокарты составит около 500 Вт. Для сравнения, показатель RTX 5090 достигает 575 Вт. Разница составит около 13%, хотя по числу вычислительных блоков RTX 5090 SE будет заметно слабее старшей модели.

Цена и дата выхода

Ожидаемая рекомендованная цена GeForce RTX 5090 SE составляет $1500. Это на $500 меньше официальной стоимости RTX 5090, которую NVIDIA оценила в $1999. Однако реальная цена новинки может оказаться значительно выше.

Из-за дефицита и высокого спроса RTX 5090 редко удаётся найти дешевле $3000, а отдельные модели продаются дороже $4000. Похожая ситуация сложилась с RTX 5080: при рекомендованной цене $999 видеокарты обычно стоят от $1200 до $1600.

RTX 5080 Super тоже находится в разработке

Параллельно NVIDIA якобы работает над GeForce RTX 5080 Super. Эта модель может получить 24 ГБ памяти GDDR7, 256-битную шину, 10 752 ядра CUDA и энергопотребление на уровне 415 Вт.

Анонс RTX 5080 Super ожидается на выставке CES 2027, которая пройдёт в январе. Сроки выхода RTX 5090 SE пока не называются.

Пока только слух

Впрочем, к утечке стоит относиться с осторожностью. Все публикации ссылаются на один источник, а NVIDIA разработку RTX 5090 SE не подтверждала.

Вопросы вызывает и заявленная конфигурация памяти. При 384-битной шине видеокарта могла бы получить 24 ГБ с модулями по 2 ГБ либо 36 ГБ с чипами по 3 ГБ. Для установки 32 ГБ производителю пришлось бы сочетать модули разной ёмкости, что считается маловероятным решением для флагманской модели.

Поэтому итоговые характеристики, название и сама возможность выхода RTX 5090 SE пока остаются под вопросом.