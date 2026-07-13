Может ли новая стратегия Аши Шармы спасти Xbox?

Прошло уже некоторое время с момента, как Аша Шарма стала руководительницей Xbox — и теперь пришла пора принимать тяжелые решения. Чтобы сфокусировать контроль издателя над своими франшизами и снизить расходы, компания сократит 3 200 вакансий; пять внутренних студий вновь стали независимыми или перешли новым владельцам. Портал gamesindustry.biz рассказал, может ли подобная стратегия спасти Xbox.

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Самая большая проблема на пути Шармы и остальных новых руководителей Xbox в том, что команде нужно как-то сбалансировать два очень конфликтующих приоритета. Убыточный бренд нужно вновь направить на путь роста, но, в то же время, игровое подразделение должно каким-то образом сократить лишние траты и показать результаты гигантских инвестиций, полученных за последние годы.

Аргумент можно выдвинуть в пользу обоих приоритетов. Xbox действительно нужно встать на ноги как бренду и платформе, т.к. у нее уже много лет фактически нет стоящего потребительского предложения. Но и оправдать вклады в размере $20 млрд, не считая деньги, потраченные на приобретение студий, тяжело оправдать. Особенно если учесть, какими продуктивными эти деньги могли стать, если бы Microsoft направила их в более динамичные, прибыльные подразделения.

Но удовлетворить оба запроса одновременно будет сложно; «делать большее меньшими средствами» — хороший слоган для совещания в конференц-зале, который невероятно тяжело претворить в жизнь. Шарма, судя по всему, пытается оптимизировать бизнес, сужая круг студий Xbox. На бумаге этот шаг выглядит так, словно он призван решить финансовый вопрос ценой проблем с самой платформой.

В реальности же сокращение 3 200 вакансий не сильно делает разницу для подразделения, сжегшего $20 млрд без каких-либо значимых результатов. Нельзя сказать, что массовые увольнения совсем ни к чему не приведут; стоимость труда сокращенных сотрудников наверняка достигала приблизительно $500 млн в год. Но в масштабах бухгалтерии Microsoft это копейки.

Поэтому, хоть и попытка снизить расходы отчасти мотивировала решение Шармы, оно, по большей части, было демонстративным. Xbox принесла сотрудников и студии в жертву скорее ритуально, чтобы показать Microsoft, что компания воспринимает свои стратегические ошибки всерьез и намерена распоряжаться деньгами разумно. Не важно, что люди, которых уволили, даже близко не были в ответе за эти стратегические ошибки.

С другой стороны, Шарма, вполне вероятно, и впрямь пытается наладить отношения Xbox с собственным пайплайном эксклюзивов. Пока трудно сказать, хорошая ли это попытка, но проблема, которую идентифицировала новая руководительница и ее команда более чем реальна. Прошедшие 10 лет Xbox и впрямь никудышно управляла своими студиями: у руководства не было ни контроля над разработкой проектов, ни системы приоритета продуктов. Издатель владеет одними из самых ценных IP в истории игровой индустрии и опытными разработчиками, но в итоге ничего с ними делает.

Что бы ни происходило тогда в Microsoft, оно повлияло на все студии, попавшие на орбиту издательства. Компании, которые раньше стабильно выпускали игры с разумными сроками, сильно просели по темпам работы, перейдя в собственность Xbox. Пандемия вне сомнений оказала негативный эффект, но она не может объяснить феномен целиком. Крупные проекты годами томились в производственном аду — не на дешевой стадии ранней концептуализации, но с полными командами разработчиков, которые вкладывали много труда, чтобы их игры в конце концов отменили. Некоторые проекты закрылись даже несмотря на то, что над ними безрезультатно работали почти 10 лет.

По сравнению с тем, как Sony и Nintendo контролируют свои релизы, политика Xbox, мягко говоря, была организована плачевно. Да, Sony и Nintendo тоже порой допускали ошибки, но не в этом суть. Она в том, что управлять внутренними студиями и first-party разработкой сложно, о чем Microsoft, похоже, не слишком задумывалась. Может, причина в том, что главная компетенция компании — софт, а в производстве и продаже железа она не так опытна. Хотя одну из крупнейших корпораций на планете странно называть наивной, игровое подразделение производит именно такое впечатление.

Хорошая новость в том, что, спустя пару месяцев после драматичных перестановок в руководстве, новая команда Xbox опознала ключевые проблемы с выпуском собственных игр. Первая — менеджменту не хватает компетентности для управления огромной сетью студий и проектов; часть придется сократить, что печально, но уменьшение «владений» позволит руководству сосредоточиться на главном. А вторая — интеллектуальная собственность Xbox во многих случаях пылилась без дела. Вероятно, из-за того, что предыдущий менеджмент не принимал активного участия в управлении и развитии IP. И Xbox уже корректирует курс: Obsidian доверили разработку следующей игры по франшизе Fallout.

Естественно, не очень здорово, что в рамках реализации этой стратегии Xbox решила целиком сосредоточиться лишь на самых прибыльных франшизах, избавившись от студий, которые занимались проектами поменьше. Но, как бы то ни было, «перезагрузку» Xbox не стоит заранее списывать со счетов.