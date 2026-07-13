Microsoft предложила забаненному геймеру купить игры заново и проиграла в суде

Суд в Бразилии встал на сторону владельца аккаунта Xbox, который лишился доступа к своей учетной записи и цифровой библиотеке игр после блокировки со стороны Microsoft. Компанию также обязали выплатить пользователю денежную компенсацию, сообщает Insider-Gaming.

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Поводом для разбирательства стала история геймера под ником Ordo_Liberal. После взлома его учетной записи Microsoft заблокировала аккаунт, однако служба поддержки отказалась возвращать доступ. По словам пользователя, вместо восстановления профиля ему предложили заново приобрести все ранее купленные игры.

Даже после обращения к юристу ситуация не изменилась, поэтому владелец аккаунта решил обратиться в суд, сославшись на положения бразильского законодательства о защите прав потребителей. В итоге 11 июля суд удовлетворил требования истца. Microsoft обязали разблокировать учетную запись, восстановить доступ ко всей библиотеке цифровых игр и выплатить пользователю компенсацию в размере $400.

Согласно решению суда, если компания не исполнит предписание в установленный срок, размер компенсации будет увеличиваться на 10% каждые 15 дней до момента выполнения требований.

Как отмечает сам пользователь, благодаря особенностям бразильского законодательства ему не пришлось оплачивать судебные расходы и услуги адвоката.

Ранее сообщалось, что отказ Sony от дисков накажет геймеров рублем.