«Нас устраивало только 2:0». Miposhka — об итогах группового этапа EWC для Spirit

Капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов прокомментировал итоги группового этапа Esports World Cup 2026 по Dota 2. Команда поделила очки с PARIVISION в последнем туре и заняла второе место в группе.

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По словам Найденова, только победа 2:0 гарантировала бы Spirit первое место и прямой выход в плей-офф. Капитан остался доволен первой картой, но признал проблемы во второй — на стадии лайнинга несколько героев отыграли хуже ожиданий.