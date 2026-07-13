Геймер создал аналог Tinder для поиска игр в Steam

Энтузиаст с ником tolgatr0n разработал необычный сервис, который помогает владельцам больших библиотек Steam выбрать игры, которые они когда-то приобрели, но так и не запустили. Новый инструмент работает по принципу Tinder: пользователи просматривают карточки игр и решают, какие тайтлы стоит наконец попробовать, сообщает 4pda.

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Браузерное приложение Dustpile позволяет подключить профиль Steam и начать сортировку собственной коллекции. Для работы необходимо, чтобы библиотека пользователя была открытой для просмотра.

Сервис предлагает выбирать игры из разных категорий: всей библиотеки, списка желаемого или отложенных покупок. Пользователь может настроить фильтры, например, показать только игры, которые ни разу не запускались, или проекты, в которые было сыграно менее 10 часов перед тем, как они были заброшены.

Каждая карточка содержит ключевую информацию о тайтле: трейлеры, скриншоты, дату выхода, пользовательский рейтинг и отзывы в Steam. Также можно ограничить подборку определенными жанрами.

Помимо одиночного режима, приложение поддерживает совместный поиск игр. Пользователи могут проверить, какие кооперативные проекты есть одновременно у них и друзей. Также предусмотрена возможность объединять библиотеки участников Steam Family для общей сортировки игрового бэклога.

Для любителей статистики разработчик добавил дополнительные данные о коллекции: стоимость накопленных игр, наиболее популярные жанры и другие показатели библиотеки.

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