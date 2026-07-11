G2 раскрыла причины замены Dylan Falco на Perkz в составе по League of Legends

Генеральный менеджер G2 Esports Ромен Бижар раскрыл причины отстранения главного тренера Dylan Falco. По его словам, после зимнего сплита руководство привлекло Луку Perkz Перковича в тренерский штаб, чтобы команда смогла «преодолеть новый потолок».

Однако две тренерские философии оказались несовместимы. G2 встала перед выбором и сделала ставку на Перковича как на более подходящего тренера для состава. Бижар подчеркнул, что решение не является критикой — он назвал Falco «лучшим западным тренером в истории League of Legends».

Журналист Поль Арриве подтвердил, что замена не связана с поражением 0:3 от LYON на MSI 2026. Рабочие отношения между Falco и Perkz оставались позитивными, но организация выбрала долгосрочную стратегию.

За пять лет Dylan Falco выиграл с G2 рекордные 11 титулов LEC. Дебют Perkz в роли главного тренера состоится на Esports World Cup 2026.