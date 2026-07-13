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Четыре российские команды вышли из группы в Dota 2 на Esports World Cup 2026

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12 июля завершилась групповая стадия турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026.

Четыре российские команды вышли из группы в Dota 2 на Esports World Cup 2026
© Чемпионат.com

По итогам стадии в плей-офф напрямую вышли две российских команды — PARIVISION и Team Yandex. В стадии Survival прошли BetBoom Team и Team Spirit.

14 и 15 июля 12 команд сыграют в этапе на выживание. В их числе состав Aurora с Найтфоллом, 1w с Пьюром и MOUZ с Ямичем.

Результаты групповой стадии турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026

© championat.com