Hanwha Life — чемпион MSI 2026 по League of Legends
Корейская Hanwha Life Esports победила Bilibili Gaming в гранд-финале Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Матч закончился со счётом 3:2.
Решающая пятая карта стала самой напряжённой в серии. BLG захватила раннее преимущество и дважды выигрывала командные бои, однако Со Kanavi Джин Хёк украл Барона на Пантеоне и переломил ход игры. После этого HLE ворвалась на базу соперника и закрыла матч.
Лучшим игроком серии был признан топлейнер Чхве Zeus У Дже. Победа также гарантировала Hanwha Life Esports путёвку на чемпионат мира 2026 года.
MSI 2026 проходил с 28 июня по 12 июля в Тэджоне, Южная Корея. 11 команд разыгрывали призовой фонд в $ 2 млн.