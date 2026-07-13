Razer выпустила наушники с щенячьими ушками Kitty V2 BT Cinnamoroll Edition

Вышли наушники Razer Kraken Kitty V2 BT Cinnamoroll Edition и выглядят они необычно. На них красуются длинные свисающие уши белого одноименного щенка Cinnamoroll. Весь корпус выполнен в небесно-голубом цвете.

© Ferra.ru

Это беспроводная модель с подключением по Bluetooth 5.2. Внутри 40-миллиметровые динамики Razer TriForce. Вес составляет 325 граммов. Заряда хватает до 40 часов работы, есть USB-C, мягкие амбушюры овальной формы, встроенные микрофоны и две светодиодные подсветки Razer Chroma.

© Razer

Стоимость новинки — 139,99 доллара. Это заметно дороже обычной версии этой же гарнитуры, она стоит 99,99 доллара.