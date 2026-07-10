Virtus.pro вышла в финал квалификации к BLAST Open Porto 2026 по CS 2
Virtus.pro обыграла B8 со счётом 2:1 в полуфинале RES Showdown 4 Europe и вышла в гранд-финал европейской квалификации к BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2.
Российская команда забрала свой пик Dust2 (13:11), уступила на Ancient (7:13) и выиграла решающую карту Mirage со счётом 13:10. Во втором полуфинале Inner Circle обыграла magic со счётом 2:0.
Гранд-финал Virtus.pro — Inner Circle состоится 11 июля в 20:00 мск в формате best-of-3. Победитель получит единственный европейский слот на BLAST Open Porto 2026.
BLAST Open Porto 2026 пройдёт с 26 августа по 6 сентября. 16 команд разыграют призовой фонд в $ 1,1 млн.