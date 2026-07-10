«Это было неизбежно». Тренер FaZe объяснил решение убрать broky из состава в CS 2

Тренер FaZe Clan Никлас enkay J Крумхорн в интервью HLTV прокомментировал отстранение Хельвийса broky Сауканса из основного состава по Counter-Strike 2.

По словам Крумхорна, решение было принято после Stake Ranked 2 в Барселоне и поддержано руководством организации.

Было совершенно ясно, что broky нужно было заменить после нашего последнего турнира в Барселоне. Это было очевидно не только для меня, но и для высшего руководства. На личном уровне это очень печально, и, учитывая наследие, которое он оставил в FaZe, это было очень трудное решение. Но это было неизбежно.

За время в FaZe с 2019 года broky четырежды попадал в топ-20 игроков мира по версии HLTV, получил три награды MVP и выиграл 11 трофеев, включая PGL Antwerp Major и Intel Grand Slam. Форма латвийца начала снижаться в 2025 году — в мае он был отправлен на скамейку, вернулся в июле, но продолжил испытывать трудности. Место Сауканса занял молодой датчанин Джейсон JBOEN Бо Нильсен из академии BIG, перешедший на правах аренды до конца 2026 года.