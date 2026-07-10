Как найти сокровища Черной бороды в Assassin's Creed Black Flag: Resynced —гайд

Поиск сокровищ Черной бороды в ремейке Black Flag не похожи на другие аналогичные задания. Если прочие карты сокровищ указывают, где нужно их искать, то здесь нужно полагаться на накопленные игроком знания о мире игры. Портал PC Gamer рассказал, как найти сокровища легендарного пирата.

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Локация, на которую указывает карта Черной бороды — бухта Анотто (координаты 590,245) к северу от Кингстона, на северном берегу острове в регионе Шарлотт. По прибытию вы найдете группу пиратских кораблей, которые тоже хотят отыскать сокровища — их придется потопить, прежде чем швартовать «Галку».

После высадки на остров найти клад достаточно просто. Пройдите на сушу и перепрыгните через лодки слева. Нырните и найдите под водой затопленную шахту — через нее нужно проплыть до области с деревянными платформами, пороховыми бочками и врагами. Поднимите одну из бочек и поставьте ее в дальней стороне комнаты, там, где проход завален.

Выстрелите по бочке, чтобы взорвать завал. Продолжайте двигаться вперед, пока не наткнетесь на пещеру — там игроку предстоит столкнуться с бывшим членом экипажа Черной бороды. После этого возьмите еще одну бочку с порохом, поднимитесь по тропе справа от водопада и поставьте ее у второго заваленного прохода — подорвать завал нужно точно так же, как в прошлый раз.

Наконец за вторым завалом ждет сокровище. Хотя для того, чтобы формально завершить квест, придется вернуться на Большую Инагуа. Наградой за задание станет портрет Черной бороды, который можно повесить в сокровищнице особняка.