Ubisoft пересняла знаменитый трейлер Assassin's Creed IV: Black Flag

Компания Ubisoft выпустила релизный трейлер игры Assassin's Creed Black Flag Resynced, который повторяет один из самых известных кинематографических роликов оригинального проекта, вышедшего в 2013 году.

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Разработчики сохранили ключевые сцены, монтаж и общее настроение трейлера, но пересняли его на движке Anvil обновленной версии.

Ролик получил название Horizon Launch Trailer. В нем вновь показаны морские сражения, абордажи и путешествия по Карибскому морю. Саундтреком стала композиция Full Circle канадской инди-рок-группы Half Moon Run.

Ремейк вышел 9 июля на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Помимо современной графики, переработанного освещения и погодных эффектов, разработчики обновили ряд игровых механик, включая систему парирования, скрытное прохождение и сражения на кораблях, а также добавили новый контент.

События игры разворачиваются в начале XVIII века, в эпоху расцвета пиратства в Карибском море. Главный герой Эдвард Кенуэй начинает путь как пират и капер, однако постепенно оказывается втянут в многовековое противостояние ассасинов и тамплиеров, став одним из ключевых участников этого конфликта.

Геймеры встретили новинку в целом положительно. В Steam пиковый онлайн вскоре после релиза приблизился к 100 тыс. одновременно играющих пользователей. На Metacritic (заблокирован в РФ) версия для ПК получила 84 балла на основе рецензий профильных СМИ, а средняя оценка на OpenCritic составляет 85 баллов.