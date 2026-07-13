«Ночной рынок» вернется в Valorant

Riot Games объявила о возвращении «Ночного рынка» в Valorant. Временная секция магазина будет доступна с 17 по 30 июля. Каждый игрок получит шесть случайных предложений на скины оружия со скидками от 10% до 49%.

© Чемпионат.com

Набор предметов и размер скидки генерируются индивидуально для каждого аккаунта. Обновить или заменить выпавшие предложения нельзя. Среди шести позиций гарантированно окажутся как минимум два ножа или скина категории Premium.

В подборку попадают скины категорий Select, Deluxe и Premium, которые были доступны в обычном магазине не менее двух актов назад. Предметы из боевых пропусков, категорий Exclusive и Ultra, а также ножи стоимостью выше 3550 VP в «Ночной рынок» не включаются.