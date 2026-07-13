В Marvel Rivals стартовал девятый сезон с Джубили из Людей Икс

10 июля в популярной онлайн-игре Marvel Rivals стартовал девятый сезон. Обновление поддержки получило название The Mystery of Thebes («Тайна Фив») — новый контент уже доступен на консолях и ПК.

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Главной особенностью сезона стало появление нового играбельного персонажа — Джубили из знаменитой супергеройской команды Люди Икс. Героиня может ослеплять врагов и лечить других игроков из своей команды. Самым мощным её приёмом стала способность, которая заполняет поле битвы фейерверками. Сама Джубили относится к классу стратега.

Вместе со стартом девятого сезона разработчики обновили многие игровые механики. Теперь щит в игре восстанавливается, если не получать урон на протяжении пяти секунд. Авторы также переработали героиню Чёрную вдову, у которой теперь не тратится выносливость во время спринта и двойного прыжка. У героини заметно увеличилась скорость атаки и появился новый особенный приём.

В Marvel Rivals также переработали командные приёмы, благодаря чему герои получили уникальные реплики во время их выполнения. Подобные способности теперь можно менять при выборе персонажа.

С 23 июля в режиме «Сопровождение» появится карта «Фивы». Кроме того, уже 30 июля в игру добавят режим под названием «Эра Альтрона».