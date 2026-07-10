В Mobile Legends появится пропуск MSC 2026 с эксклюзивным скином для Баксии

Авторы Mobile Legends: Bang Bang анонсировали внутриигровой пропуск, приуроченный к Mid Season Cup 2026. Пропуск будет доступен с 19 июля по 8 августа.

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Главная награда — эксклюзивный скин Aegis of Honor для Баксии, созданный специально к турниру. Предмет можно получить, приобретая пропуск и продвигаясь по его уровням на протяжении события.

С 8 по 18 июля пройдёт подготовительный этап. Игроки, принявшие участие в нём и зашедшие в игру 19 июля, бесплатно получат два баннера морального духа MSC.

MSC 2026 по MLBB проходит с 1 июля по 1 августа в Париже в рамках Esports World Cup 2026. Призовой фонд турнира составляет $ 3 млн.