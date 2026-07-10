Игроки Subnautica 2 часто гибнут из-за нехватки кислорода

Unknown Worlds Entertainment поделилась игровой статистикой Subnautica 2 за всё время в раннем доступе. Согласно ей:

© Subnautica 2

игроки провели в выживалке уже 58 451 204 часа (или 6 672,5 лет);

расстояние, которое игроки коллективно проплыли, составляет 545 615 747 километров — это примерно 86,8% расстояния между Землёй и Юпитером;

при этом только 17,2% всех игроков завершили первую главу сюжета;

количество игровых сессий, начатых в одиночку, значительно превышает мультиплеерные — 28 001 623 против 8 350 872 соответственно;

самая распространённая причина смерти — нехватка кислорода (42,6%). Также чаще всего игроков лишали жизни морская живность (19,3%) и обезвоживание (18,1%);

всего игроки успели создать 5 887 642 «Головастиков», а максимальное их количество в одной игровой синглплеерной сессии достигло 195!

Подводная выживалка Subnautica 2 вышла в ранний доступ на PC (Steam и EGS) и Xbox Series (плюс Game Pass) 14 мая. В таком состоянии она пробудет как минимум 2 года, и разработчики уже подготовили план будущих обновлений.

Продажи игры быстро превысили 4 млн копий.