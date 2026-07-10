Уволенный руководитель Marathon сообщил об урегулировании иска к Sony и Bungie

Кристофер Барретт, бывший руководитель Destiny и оригинальный геймдиректор Marathon (2026), сообщил об урегулировании своего иска к Sony и Bungie. Он добавил, что очень доволен тем, как всё разрешилось.

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В официальном заявлении говорится о признании вклада Барретта в создание успешных игр Bungie и включении его имени в титры Marathon. Получил ли разработчик те 200 млн долларов, которые запрашивал с компании за нанесённый ему репутационный ущерб, мы не узнаем.

Барретта уволили весной 2024 года. Позже появилась информация, что разработчик ушёл после многочисленных обвинений в неподобающем поведении в его сторону со стороны сотрудниц Bungie. Тогда Барретт подал в суд, а Sony подготовила документ на 128 страниц с нелицеприятными «доказательствами» упомянутого неподобающего поведения.