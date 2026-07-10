Выживач Palworld в духе «Покемонов» вышел из раннего доступа Steam

10 июля студия Pocketpair выпустила большой апдейт 1.0 для Palworld. Игра в духе «Покемонов» официально вышла из раннего доступа Steam спустя два с половиной года с гигантским обновлением со множеством нововведений.

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Так, с патчем 1.0 в игру добавили 72 пала с механиками усиления животных, два региона, множество новых предметов, поддержку голосового чата, улучшенный интерфейс и максимальный 80-й уровень развития персонажа. Разработчики также обновили боевую систему, переработали механики наездника и внесли изменения в строительство базы.

Palworld вышла в раннем доступе Steam в январе 2024 года и мгновенно стала хитом. Продажи выживача превышают 20 млн копий, а рекомендуют проект в духе «Покемонов» сразу 94% геймеров на основе 359 тысяч обзоров.