Отказ Sony от дисков накажет геймеров рублем

Отказ Sony от физического формата игр для PlayStation 5 и будущей PlayStation 6 может привести к росту расходов игроков, поскольку цифровые версии игр зачастую стоят значительно дороже дисковых. К такому выводу пришло нидерландское издание Tweakers.

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По данным исследования Tweakers, в некоторых случаях физические копии игр для PlayStation обходятся покупателям почти на €50 дешевле цифровых версий в PlayStation Store. Так, новый эксклюзив PS5 Saros продается в цифровом магазине Sony за €80 евро, тогда как физическую копию можно приобрести за €55-70. Еще более заметна разница на вторичном рынке.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими играми. Например, Final Fantasy VII Rebirth стоит в PlayStation Store €60 евро, тогда как физическую версию можно купить в рознице за €25. По данным Tweakers, похожая разница сохраняется для God of War Ragnarök, Spider-Man 2 и Ratchet & Clank: Rift Apart. Последняя, несмотря на возраст более пяти лет, по-прежнему продается в цифровом магазине Sony за €80, тогда как физическая версия стоит примерно вдвое дешевле.

Авторы исследования отмечают, что Sony лишь на короткое время снижает цены в рамках распродаж, после чего стоимость игр вновь возвращается к прежнему уровню. При этом цены на физические копии в розничных магазинах остаются стабильно ниже.

Издание также обращает внимание, что Sony сохраняет стоимость собственных новинок на уровне €80 евро в Европе, тогда как Microsoft снизила цену будущих релизов Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day и Fable до €70.

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