Геймер из России получил крупу вместо GeForce RTX 5080

Россиянин рассказал на Reddit'e, что вместо видеокарты GeForce RTX 5080 стоимостью 114 тыс. рублей получил упаковку крупы после заказа на одном из маркетплейсов. По словам покупателя, дорогостоящее оборудование приобреталось для открытия компьютерной мастерской.

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Как утверждает автор публикации, внешне упаковка не вызвала подозрений, однако дома он распаковал посылку под видеозапись и обнаружил внутри крупу вместо видеокарты. После этого покупатель несколько раз пытался оформить возврат, однако заявки были отклонены.

Покупатель также обратился к продавцу, который после проверки сообщил, что товар был отправлен без нарушений. Повторное обращение в поддержку маркетплейса также не принесло результата: спустя 14 дней сервис оставил в силе решение продавца.

По словам россиянина, затем он направил досудебную претензию в адрес маркетплейса, продублировал ее по электронной почте, обратился в полицию и подал жалобу в Роспотребнадзор. В ответ на электронную претензию маркетплейс сообщил, что ответственность за ситуацию несет продавец. Роспотребнадзор отказался рассматривать обращение, сославшись на отсутствие необходимых документов и сведений о продавце.

Покупатель также рассказал, что первоначально полиция отказала в возбуждении уголовного дела, однако позже это решение было отменено прокурором. После вызова на допрос, по его словам, ему предложили самостоятельно добиваться получения записей с камер маркетплейса и проведения внутренней проверки.

По утверждению автора публикации, спустя два месяца ему не удалось вернуть ни деньги, ни видеокарту.

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