Разработчики MindsEye протестуют против фанатского мероприятия за счет студии

Сотрудники Build a Rocket Boy проведут акцию протеста у офиса студии в Эдинбурге из-за мероприятия, которое устраивает компания.

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Несмотря на финансовые проблемы и сокращения, BARB организовала локальную встречу, а также собирается оплатить перелёты и проживание её участникам. У разработчиков MindsEye возникли вопросы к тому, что на всё это тратятся деньги, которые могли пойти на зарплаты и урегулирование финансовых вопросов.

MindsEye вышла на PC, PS5 и Xbox Series в июне 2025 года. Игра провалилась на релизе, что привело к сокращениям в студии. Представители Build A Rocket Boy собирались перезапустить экшен, но это не помогло привлечь к нему аудиторию. По данным аналитиков, тираж игры составил всего 160 тысяч копий. Весной стало известно, что из студии могли уволить 170 человек. Вместе с тем сотрудники обвиняют Build a Rocket Boy в ужасных условиях труда.